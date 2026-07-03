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Культура

Культовое аниме от студии Миядзаки возвращается на большие экраны

Душевное аниме «Шепот сердца» выйдет в российский прокат 6 августа в 4K
Studio Ghibli

В российский прокат выпустят 6 августа аниме «Шепот сердца» в новой 4K‑реставрации. Об этом «Газете.Ru» сообщили в кинокомпании Vereteno.

История рассказывает о 14-летней Сидзуку, которая обожает книги и ищет свое предназначение. Случайная встреча с мальчиком Сэйдзи меняет их жизни и приближает к мечте.

Это единственная полнометражная работа режиссера Есифуми Кондо. Сценарий и раскадровки создал Хаяо Миядзаки по мотивам манги Аой Хираги.

«Шепот сердца» получил высокие оценки: на «Кинопоиске» — 8,3, на IMDb — 7,8, на Rotten Tomatoes — 95%. Фильм называют «величайшей жемчужиной студии Ghibli» и «историей, которую хочется пересматривать».

В прокат России картина выйдет в новом дубляже от «Студийной банды», а в ряде кинотеатров ее покажут на языке оригинала с русскими субтитрами.

Есифуми Кондо — легендарный японский аниматор и единственный, кто стал режиссером в студии Ghibli, помимо ее основателей — Хаяо Миядзаки и Исао Такахаты. Глава студии называл Кондо своим самым талантливым коллегой, подчеркивая, что тот был единственным в компании, кто рисовал лучше его.

Ранее сообщалось, что «Ведьмина служба доставки» Хаяо Миядзаки выйдет в 4K-реставрации

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