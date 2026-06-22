«Ведьмина служба доставки» Хаяо Миядзаки выйдет в 4K-реставрации

Анимационный фильм Хаяо Миядзаки «Ведьмина служба доставки» снова выйдет в России. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе кинопрокатная компании «КИНОМАНИЯ».

Картину представят в 4K-реставрации и с новым дубляжем от Студийной банды. Первые спецпоказы пройдут 5 июля в Москве, Краснодаре и Санкт-Петербурге. В столице России фильм обсудит со зрителями востоковед, автор канала «Pax Japonica» Николь Сукиасянц, а в Краснодаре — востоковед Александр Дружинин.

В широком российском прокате «Ведьмина служба доставки» стартует 16 июля.

Мультфильм рассказывает о молодой ведьме Кики. Девочка должна прожить среди людей определенное время. В 13 лет она и кот Дзидзи отправляются в город, где знакомятся с пекарем, который помогает ей начать собственное дело — экстренную службу доставки.

Картина была снята по сборнику рассказов писательницы Эйко Кадоно. Когда Хаяо Миядзаки внес значительные изменения в сюжет, чтобы создать цельный и последовательный сценарий, Кадоно рассердилась и отказалась разрешать экранизацию. Ее пришлось долго уговаривать.

Ранее «Майкл» обошел третьего «Холопа» и возглавил кинопрокат в России.