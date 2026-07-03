Жертва звезды «Полового воспитания» об изнасилованиях: «Я до сих пор отмываю себя в душе»

Жертва актера Вествуда Оливия заявила, что до сих пор страдает от симптомов ПТСР

Одна из жертв актера Александра Вествуда, снявшегося в нескольких эпизодах сериала «Половое воспитание», Оливия публично рассказала о пережитом насилии. Об этом сообщает The Sun.

С декабря 2020 года Оливия посещала частные актерские уроки, которые вел Вествуд. Сначала преподаватель казался ей спокойным, но на третьем занятии потребовал, чтобы она переодевалась в его присутствии. Затем актер расспрашивал ученицу о ее сексуальном опыте, заставлял читать вслух откровенные сцены, а в январе 2021 года велел ей мастурбировать перед ним. Позже он изнасиловал девушку, а перед этим заставил ее прочитать монолог Офелии из «Гамлета» и раздеться догола.

Чтобы удержать Оливию на занятиях, Вествуд ссылался на контракт: по его словам, она должна была пройти 365 уроков или выплатить до 36 тыс. фунтов стерлингов.

Только в августе 2021 года Оливия рассказала о происходящем матери и обратилась в полицию, но тогда дело закрыли из-за недостатка доказательств. Расследование возобновили в апреле 2023 года, когда о насилии заявили и другие жертвы. Вествуда приговорили к 15,5 годам лишения свободы за 26 преступлений сексуального характера, включая изнасилования и принуждение к сексуальным действиям.

Сейчас Оливии 21 год. Она призналась, что продолжает бороться с последствиями травмы: у нее диагностировано посттравматическое стрессовое расстройство, проблемы с питанием и трудности в отношениях При этом девушка старается поддерживать других жертв насилия и говорит, что до сих пор «сильно отмывает себя в душе» и видит кошмары.

«Если у меня будут дети, они будут ходить по тем же улицам, что и он. Он должен гнить в тюрьме гораздо дольше», — заявила Оливия.

Ранее сообщалось, что в Испании футболиста приговорили к 8,5 года тюрьмы за изнасилование.