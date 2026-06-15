В Испании футболиста приговорили к 8,5 годам тюрымы за изнасилование

Нападающего «Эльче» Мира приговорили к 8,5 годам тюрымы за изнасилование

Испанский суд приговорил нападающего «Эльче» Рафу Мира к 8,5 годам тюрымы за изнасилование, сообщает Cadena SER.

Заседание прошло в Валенсии. Суд также приговорил другого обвиняемого, также футболиста, к 2,5 годам лишения свободы и штрафу за сексуальное насилие. Приговор предусматривает выплату потерпевшей компенсации в размере € 64 тыс.

Отмечается, что у стороны защиты есть время для подачи апелляции.

В данный момент «Эльче» готовится к новому сезону в Ла лиге, клубый футбол находится на паузе из-за мирового первенства по футболу.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве.

Ранее в ФИФА планируют пригласить сборную России в США.