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Культура

Худрук «Покровка.Театра» объяснил выбор коллеги по группе «БиС» на роль Горацио

Дмитрий Бикбаев: Влад Соколовский прекрасно справился с ролью Горацио
Пресс-служба артистов

Певец, худрук «Покровка.Театра» Дмитрий Бикбаев объяснил, почему пригласил к участию в спектакле «Гамлет», где сам исполняет главную роль, своего коллегу по группе «БиС» Влада Соколовского. В беседе с газетой «Известия» он рассказал, что его коллега сыграл Горацио, что очень ему подошло.

Бикбаев подчеркнул, что игра Соколовского позволила ему по-новому взглянуть на своего героя, а спектакль в итоге стал лучшим за все три сезона.

«Я впервые физически почувствовал на сцене такое абсолютное одиночество, — признался худрук. — Ведь кроме Горацио, друга, у Гамлета никого нет. А Влад эмоционально мне ближе любого артиста в этом спектакле».

Певец Дмитрий Бикбаев в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, что не стал уделять меньше времени театральной деятельности в связи с возрождением группы «БиС». Артист признался, что получает удовольствие от возвращения в шоу-бизнес. По словам Бикбаева, он продолжает заниматься театром, несмотря на воссоединение с Владом Соколовским. При этом певец не жалеет, что решил вернуться к музыке. Он признался, что наслаждается совместным творчеством со своим коллегой.

Ранее Дмитрий Бикбаев выступил за создание песен без использования ИИ.

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