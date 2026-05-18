Бикбаев о работе в театре после возрождения «БиС»: «В силу определенной нагрузки это очень тяжело дается»

Певец Дмитрий Бикбаев в беседе с «Газетой.ru» рассказал, что не стал уделять меньше времени театральной деятельности в связи с возрождением группы «БиС». Артист признался, что получает удовольствие от возвращения в шоу-бизнес.

По словам Бикбаева, он продолжает заниматься театром, несмотря на воссоединение с Владом Соколовским. На закрытом показе спектакля «Москва. Сумерки» в «Покровка. Театр» вокалист отметил, что в последнее время нагрузка действительно стала большой, так как он возглавил «Новый Манеж».

«В силу, действительно, определенной нагрузки это (совмещение музыки и театра — прим. «Газета.Ru») очень тяжело дается. Я возглавляю еще одно культурное заведение в Москве — «Новый Манеж». И это дается очень непросто, потому что руководить театром и креативным пространством в самом центре города — это непростая история», — поделился Бикбаев.

При этом певец не жалеет, что решил вернуться к музыке. Он признался, что наслаждается совместным творчеством с Соколовским.

«Мы с Владом получаем огромное удовольствие от того, что с нами происходит — интервью, съемки, концерты, выступления. Это, скорее, восполняет энергию. А театр, я не думаю, что как-то пострадал. Во всяком случае, мои артисты крайне задействованы и мечтают уйти в отпуск, потому что этот сезон получился очень насыщенный», — рассказал Бикбаев.

Ранее Влад Соколовский рассказал, почему распалась группа «БиС».