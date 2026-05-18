Солист «БиС» против соавторства с ИИ: «Если без помощников не справляешься, нужно сделать шаг назад»

Солист «БиС» Дмитрий Бикбаев выступил за создание песен без использования ИИ
Солист группы «БиС» Дмитрий Бикбаев рассказал, что не поддерживает использование искусственного интеллекта при написании песен. Его слова передает «Газета.Ru».

На премьере спектакля «Москва. Сумерки» в «Покровка. Театр» Бикбаев отметил, что от современных технологий уже никуда не деться. Однако он считает, что если и прибегать к ИИ в музыке, то только в производственных процессах.

«Вместо того, чтобы сопротивляться, лучше начать с этим дружить. Современные технологии очень облегчают жизнь по ряду позиций. Что касается соавторства, то здесь должен каждый принимать решение сам. Если ты в состоянии делать сам, лучше делать самостоятельно, потому что ради этого ты в мир пришел — воспринимать его и на основе этого создавать музыку, спектакли, что угодно. А если без помощников ты уже не справляешься, видимо, нужно сделать шаг назад, чтобы потом сделать много шагов вперед. Но при этом понятно, что с точки зрения производственных процессов ИИ может стать настоящим союзником», — заявил певец.

Использование ИИ в музыке в последнее время стало трендом. Сати Казанова делилась с «Газетой.Ru», что идет в ногу со временем и прибегает к искусственному интеллекту при создании аранжировок. Другие звезды российского шоу-бизнеса, например, Дима Билан, МОТ и Валерия, пошли дальше и записали дуэты с виртуальными артистами. Однако в сети многие критикуют активное внедрение ИИ в творчество.

Ранее Дмитрий Бикбаев рассказал, как возрождение «БиС» повлияло на его работу в театре.

 
