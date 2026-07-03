Оксана Самойлова случайно выпустила хит : «Я не планировала этого»

Блогерша Оксана Самойлова дебютировала в рэпе после развода с Джиганом

Блогерша Оксана Самойлова выпустила дебютный трек «Мамми» под творческим псевдонимом Sammy, который уже успел возглавить чарт BandLink по количеству пресейвов. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе VK Records.

«Я не планировала этого, но так получилось, что мой первый трек — это аффирмация для девчонок. Я подумала: «Зачем писать грустную музыку, нам нужен другой вайб», поэтому моя песня о том, какие мы, девочки, классные», — поделилась блогерша.

«Мамми» — рэп‑трек, посвященный уверенности в себе. В нем рассказывается история о девушке, которая сама задает правила, выбирает свой ритм и гармонично совмещает разные роли в жизни.

1 апреля Самойлова развелась с рэпером Джиганом. В их браке родились сын Давид и три дочери — Ариела, Лея и Майя. Адвокат Самойловой рассказал, что модель отдала экс-супругу половину совместно нажитого имущества.

Исполнителю достались трехэтажный дом в элитном поселке «Шато Соверен» площадью 1300 квадратов и участок размером 22 сотки. Отмечается, что рэпер должен компенсировать Самойловой часть стоимости коттеджа в прописанные в соглашении сроки.

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