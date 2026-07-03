Бутман и Долина борются за главные джазовые титулы

Торжественная церемония вручения Всероссийской профессиональной джазовой премии и концерт победителей пройдут 20 июля — на открытии III Международного Санкт-Петербургского джазового фестиваля. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе мероприятия.

Сейчас проходит открытое голосование за номинантов: среди них как молодые таланты, так и признанные мастера — Игорь Бутман, Вадим Эйленкриг, Павел Овчинников, Олег Аккуратов, Даниил Крамер, Сергей Жилин, Лариса Долина и другие.

Шорт-лист, составленный по итогам открытого анонимного голосования, появится в официальном сообществе Санкт‑Петербургского джазового фестиваля. А финальных победителей в каждой номинации определит Экспертный совет, куда вошли ведущие деятели джазового искусства России.

Премию вручат в номинациях: лучший инструменталист (по отдельным инструментам), лучший вокал, лучший альбом, лучший аранжировщик, лучший малый ансамбль, лучший большой ансамбль. Также предусмотрен специальный приз «Легенда джаза».

До 10 июля также принимают заявки на Третий Всероссийский конкурс джазовых композиторов. В результате прослушиваний выберут 20 победителей: два первых места, два вторых и шестнадцать третьих.

Ранее лауреат «Грэмми» выступит на Международном джазовом фестивале в Петербурге