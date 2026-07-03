Дважды победивший рак муж Лены Катиной о болезни Лерчек: «Это психосоматика»

Бизнесмен Дмитрий Спиридонов, муж певицы Лены Катиной, призвал прекратить хейт в адрес блогерши Валерии Чекалиной (она же — Лерчек). Его слова передает Voice.

По словам Спиридонова, то, что Лерчек открыто рассказывает о лечении в соцсетях, важно. Он считает, что это помогает людям, столкнувшимся с онкодиагнозом. Также мужчина отметил, что лично знает Чекалину и убежден, что она бы не стала симулировать тяжелое заболевание ради медийного эффекта.

«Люди любят зрелища, контент, сомнения, теории заговора. Но я лично знаю, насколько у нее яркое сердце. Она не из тех людей, кто с точки зрения риск-менеджмента мог бы выдумать такую историю, чтобы отвлечь внимание от своей ситуации», — сказал предприниматель.

Спиридонов также допустил, что на развитие болезни могли повлиять сильный стресс и публичное давление на фоне уголовного дела против Лерчек.

«Я думаю, что это во многом психосоматика. Именно такой стресс и нервы могли дать старт этой истории. Когда у меня был непростой период с продажей компании, у меня тоже обнаружили онкологию», — отметил он.

Муж Лены Катиной впервые столкнулся с онкологией в 2014 году. У него диагностировали рак щитовидной железы. Лечение помогло достичь ремиссии, однако весной 2022 года болезнь вернулась. В тот момент Спиридонов уже был в отношениях с певицей. Ее поддержка, по словам бизнесмена, сыграла ключевую роль в его борьбе за выздоровление.

«У меня в тот период тоже появился человек, который меня поддержал, и я снова расправил свои крылышки. Если бы не Ленка, наверное, я бы опустил руки», — сказал предприниматель.

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