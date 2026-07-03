Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Культура

Дважды победивший рак муж Лены Катиной о болезни Лерчек: «Это психосоматика»

Муж Лены Катиной Спиридонов заявил, что на рак Лерчек мог повлиять стресс
lenakatina/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бизнесмен Дмитрий Спиридонов, муж певицы Лены Катиной, призвал прекратить хейт в адрес блогерши Валерии Чекалиной (она же — Лерчек). Его слова передает Voice.

По словам Спиридонова, то, что Лерчек открыто рассказывает о лечении в соцсетях, важно. Он считает, что это помогает людям, столкнувшимся с онкодиагнозом. Также мужчина отметил, что лично знает Чекалину и убежден, что она бы не стала симулировать тяжелое заболевание ради медийного эффекта.

«Люди любят зрелища, контент, сомнения, теории заговора. Но я лично знаю, насколько у нее яркое сердце. Она не из тех людей, кто с точки зрения риск-менеджмента мог бы выдумать такую историю, чтобы отвлечь внимание от своей ситуации», — сказал предприниматель.

Спиридонов также допустил, что на развитие болезни могли повлиять сильный стресс и публичное давление на фоне уголовного дела против Лерчек.

«Я думаю, что это во многом психосоматика. Именно такой стресс и нервы могли дать старт этой истории. Когда у меня был непростой период с продажей компании, у меня тоже обнаружили онкологию», — отметил он.

Муж Лены Катиной впервые столкнулся с онкологией в 2014 году. У него диагностировали рак щитовидной железы. Лечение помогло достичь ремиссии, однако весной 2022 года болезнь вернулась. В тот момент Спиридонов уже был в отношениях с певицей. Ее поддержка, по словам бизнесмена, сыграла ключевую роль в его борьбе за выздоровление.

«У меня в тот период тоже появился человек, который меня поддержал, и я снова расправил свои крылышки. Если бы не Ленка, наверное, я бы опустил руки», — сказал предприниматель.

Ранее врач прокомментировал слухи о симуляции рака Лерчек

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 3 июля. Схема с блокировкой СБП, скрытые расходы при покупке жилья и новая ИИ-профессия
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!