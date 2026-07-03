Mona разоблачила Hollyflame после обвинений в адрес Вани Дмитриенко

Певица Mona (настоящее имя Дарья Кустовская) раскритиковала в Telegram-канале белорусского артиста Hollyflame после того, как он публично обвинил Ваню Дмитриенко в плагиате.

Недавно Hollyflame (он же — Владислав Лапай) опубликовал в личном блоге видео, в котором заявил, что новый трек Дмитриенко является копией его композиции. Позже ролик был удален.

Mona заявила, что Лапай пытается привлечь внимание громкими обвинениями, хотя сам, по ее словам, ранее скопировал ее музыкальный клип.

«Hollyflame и его команда украли у меня клип один в один. Hollyflame позвонил мне и сказал, что не знает, как произошла эта ситуация. Мы пожали руки, пришли к какому-то решению. А на следующий день я вижу, как он обвиняет Ваню в краже трека», — рассказала исполнительница.

По мнению Кустовской, сходство двух клипов не могло быть случайным, поскольку в работе над обоими проектами участвовала одна и та же сотрудница.

«У меня возникают вопросы, для чего это делается? А я вам скажу, для чего это делается. Это делается исключительно ради хайпа», — заявила Mona.

Ранее директор Вани Дмитриенко отреагировала на обвинения в плагиате