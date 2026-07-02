Директор Вани Дмитриенко отреагировала на обвинения в плагиате

Директор Вани Дмитриенко Елизавета Щербинская в разговоре с «Газетой.Ru» назвала ошибкой обвинения Hollyflame в плагиате его песни.

В соцсетях артист под псевдонимом Hollyflame опубликовал видео, в котором заявил, что новый трек Дмитриенко похож на его композицию, вышедшую осенью 2025 года. Однако позже он удалил видео, на что обратила внимание и представитель исполнителя хита «Цветаева».

«Не вижу никаких видео от Hollyflame. Может, ошибка?» — ответила директор Дмитриенко на запрос прокомментировать обвинения.

На данный момент на странице в социальной сети Hollyflame больше нет видео с обвинениями в плагиате, но он не удалил скриншот с комментариями пользователей по поводу сходства своего и Дмитриенко треков. «Газета.Ru» попыталась связаться с артистом для дополнительных подробностей конфликта, но на момент публикации новости ответа не последовало.

Ролик, в котором Hollyflame уличил Дмитриенко в копировании песни, оценила Лолита Милявская. Певица поставила под ним лайк. К слову, Лолита всегда открыто поддерживала Дмитриенко и называла его одним из любимейших молодых артистов.

Ранее МакSим высказалась о Ване Дмитриенко, выразив надежду, что его не накроет.