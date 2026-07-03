Ставший бездомным певец Оскар переехал из США

Mash: певец Оскар после жизни в Нью-Йорке переехал к сестре в Турцию

Певец Оскар (настоящее имя — Шамиль Малкандуев) переехал из США в Турцию после почти шести лет жизни в Нью-Йорке. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В публикации утверждается, что в Турции живет родная сестра артиста, которая готова ему помочь.

По словам одного из американских друзей исполнителя, в декабре прошлого года Оскар согласился пожить у подруги, а не на улице, а теперь — и на эмиграцию. По данным канала, средства на билет музыканту собрали фанаты.

Малкандуев перебрался в США в 2019 году. После он заявил, что совершил трансгендерный переход («Международное общественное движение ЛГБТ» (признано в России экстремистским и запрещено) признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) и стал Скарлетт. Во время пандемии исполнитель остался без заработка и жил на пособие.

В 2024 году сообщалось, что Оскар хочет вернуться в Россию.

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