Редкие шедевры золотного шитья представили на выставке в Нижнем Новгороде

В Нижегородском государственном художественном музее открылась выставка «Северное солнце» — совместный проект музея-заповедника «Царское Село» и Каргопольского музея, посвященный традиционному художественному промыслу, золотному шитью. Об этом сообщила пресс-служба музея-заповедника «Царское Село».

В Нижнем Новгороде предметы из коллекций Царского Села и Каргопольского музея дополнили экспонаты из фондов нижегородских музеев. Всего в состав экспозиции вошло около 70 предметов.

Экспонаты иллюстрируют трансформацию народного художественного промысла – золотошвейного ремесла – от крестьянского быта до императорских мастерских. В числе представленных раритетов платья, которые принадлежали великой княгине Ксении Александровне, сестре Николая II, и Александре Федоровне, супруге императора.

Из коллекции Каргопольского музея в экспозицию включены платки, сороки, перевязки и кокошники с золотным шитьем. Все предметы датируются второй половиной XIX века и происходят из Каргопольского уезда, а также Вологодской губернии.

Выставка работает в Нижнем Новгороде до 30 августа. После этого «Северное солнце» отправится в Архангельск.

Ранее более 350 шедевров из Царского Села представили на выставке в Екатеринбурге.