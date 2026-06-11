Более 350 шедевров из Царского Села представили на выставке в Екатеринбурге

Более 350 шедевров из коллекции музея-заповедника «Царское Село» представили на выставке в Екатеринбургском музее изобразительных искусств, сообщила пресс-служба Минкультуры РФ.

Посетители познакомятся с уникальными образцами живописи и графики из фондов музея, а также декоративно-прикладного искусства из коллекций фарфора, стекла, художественной бронзы и серебра.

Отдельный раздел посвящен коллекции вееров и других дамских аксессуаров, предметам быта. Кроме того, на выставке можно увидеть коллекцию тарелок из Бабигонского сервиза с акварельными видами Царского Села в первые десятилетия существования императорской резиденции.

Впервые в Екатеринбурге представили подлинную флорентийскую мозаику «Осязание и обоняние» из Янтарной комнаты, созданную в середине XVIII века. Это единственная из четырех утраченных в Великую Отечественную войну мозаик из Янтарной комнаты, которую обнаружили и вернули в музей-заповедник «Царское Село» в 2000 году. Обычно она хранится в фонде музея и лишь изредка участвует в выставках.

Гости Екатеринбургского музея изобразительных искусств смогут увидеть медальон с портретом императрицы Елизаветы Петровны, шкатулки и настольные игры XVIII века, а также курительные трубки Александра II и другие предметы из коллекции царскосельских янтарных изделий.

Выставка в Екатеринбурге продлится до 16 августа. После проект будет представлен в Музее янтаря в Калининграде.