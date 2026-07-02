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Культура

В Москве проходит выставка работ Веры Мухиной

Выставка «Вера Мухина: диалоги, грани» заново откроет наследие художницы
Всероссийский музей декоративного искусства

Во Всероссийском музее декоративного искусства в Москве проходит выставка «Вера Мухина: диалоги, грани» — масштабный проект, заново открывающий творческое наследие скульпторши Веры Мухиной (1889-1953). Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе музея.

Организаторы рассчитывают, что экспозиция познакомит гостей не только с автором знаменитого монумента «Рабочий и колхозница», но и с художником-исследователем, смелым экспериментатором и новатором мирового уровня в области художественного стекла, архитектуры и монументальной скульптуры XX столетия.

Музей хранит одну из крупнейших в России коллекций декоративного искусства. Здесь наследие Мухиной раскрывается в подлинном контексте, рассказывают в музее. Куратор выставки Кирилл Гаврилин, заведующий кафедрой истории искусства РГХПУ им. С.Г. Строганова, выстраивает сценарий выставки не по форме классической ретроспективы, а как рассказ о том, как смелость художника, талант и страсть создают искусство, опережающее время.

В экспозиции есть работа учителя Мухиной Эмиля Антуана Бурделя — скульптура «Отдыхающая Скульпторша» (1905-1908). Собирательный образ женщины-созидательницы воплотила позже своей деятельностью сама художница. В 1912-1914 годах молодая Вера училась в Академии де ла Гранд-Шомьер Антуана Бурделя. Именно в этот «парижский» период сформировались ее художественное мировоззрение и навыки скульптора — под влиянием наставника и знакомства со стекольными мастерскими Рене Лалика и Мариуса Сабино.

Эмиль Антуан Бурдель. Скульптура «Отдыхающая Скульпторша». 1905–1908
Всероссийский музей декоративного искусства

Также среди экспонатов — знаменитое творение Мухиной «Ветер», порыв, запечатленный в «Рабочем и колхознице» и магистральный для скульптора. Мотив божества ветра с летящими прядями длинных волос, отброшенными назад, отсылает к античности, которая была для скульптора ориентиром в искусстве.

Кроме того, на выставке представлен стеклянный портретный бюст «Товарищ из тред-юнионов». Впервые показанный на Всемирной выставке в Нью-Йорке 1939 года, он может быть портретом известного афроамериканского поэта Клода Маккея, члена рабочего профсоюзного движения тред-юнионов. В 1930-е он жил в Москве и вполне мог выступить моделью для Веры Мухиной. До 1960-х в США официально существовала расовая сегрегация, однако Мухиной удалось показать свою работу.

Показаны на выставке и фрагменты колонн станции метро «Автово» Ленинградского метрополитена. Колонны были разработаны на Ленинградском заводе художественного стекла Верой Мухиной совместно с ученым-химиком Николаем Качаловым. Прочность стекла, из которого они изготовлены, превышает прочность мрамора. Считается, что прообразом колонн стали стеклянные балюстрады собора Смольного монастыря, но также и хрустальные колонные залы фешенебельных французских круизных лайнеров эпохи ар-деко.

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