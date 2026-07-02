Исторические трамваи и ретроавтомобили проедут по улицам Москвы

В День Московского транспорта по улицам столицы проедут 18 ретротрамваев

Парад ретротранспорта пройдет в Москве 11 июля в рамках празднования Дня Московского транспорта. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Уточняется, что колонна исторической техники, в которую войдут 18 трамваев разных поколений и ретроавтомобили, проследует от станции метро «Новокузнецкая» до Чистопрудного бульвара.

Парад стартует в 11:30. С 12:00 до 18:00 на Чистопрудном бульваре будет работать выставка ретротранспорта, а также пройдет праздничная программа для жителей и гостей столицы.

Для посетителей откроются интерактивные зоны в стиле 1930-х годов, выставка исторических трамваев и ретроавтомобилей, экспозиция исторических костюмов сотрудников транспортного комплекса, фотозоны и детские площадки. Также пройдут старт и финиш исторического ретроралли «Столица. Родис Классик Тур», мастер-классы и интерактивные игры.

Кроме того, гостей ждут бесплатные напитки и угощения, а также концертная программа с участием артистов проекта «Музыка в метро» и Академического хора Московского метрополитена.

«При поддержке мэра Москвы Сергея Собянина мы активно развиваем трамвайную систему города, при этом бережно храним транспортное наследие», — отметил Ликсутов.

В транспортном комплексе столицы отметили, что парад ретротранспорта станет одним из центральных мероприятий Дня Московского транспорта.