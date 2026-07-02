Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Общество

Исторические трамваи и ретроавтомобили проедут по улицам Москвы

В День Московского транспорта по улицам столицы проедут 18 ретротрамваев
Транспортный комплекс г. Москвы

Парад ретротранспорта пройдет в Москве 11 июля в рамках празднования Дня Московского транспорта. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Уточняется, что колонна исторической техники, в которую войдут 18 трамваев разных поколений и ретроавтомобили, проследует от станции метро «Новокузнецкая» до Чистопрудного бульвара.

Парад стартует в 11:30. С 12:00 до 18:00 на Чистопрудном бульваре будет работать выставка ретротранспорта, а также пройдет праздничная программа для жителей и гостей столицы.

Для посетителей откроются интерактивные зоны в стиле 1930-х годов, выставка исторических трамваев и ретроавтомобилей, экспозиция исторических костюмов сотрудников транспортного комплекса, фотозоны и детские площадки. Также пройдут старт и финиш исторического ретроралли «Столица. Родис Классик Тур», мастер-классы и интерактивные игры.

Кроме того, гостей ждут бесплатные напитки и угощения, а также концертная программа с участием артистов проекта «Музыка в метро» и Академического хора Московского метрополитена.

«При поддержке мэра Москвы Сергея Собянина мы активно развиваем трамвайную систему города, при этом бережно храним транспортное наследие», — отметил Ликсутов.

В транспортном комплексе столицы отметили, что парад ретротранспорта станет одним из центральных мероприятий Дня Московского транспорта.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как изменились цены в супермаркетах за полгода 2026 года. Честный подсчет инфляции
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!