Суд оставил без изменений приговор актеру Смольянинову

Московский суд оставил без изменения заочный приговор актеру Артуру Смольянинову (признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов), осужденному на восемь лет за фейки о российских военных. Об этом сообщает Telegram-канал пресс-службы московских судов общей юрисдикции.

«Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Московского городского суда приговор суда первой инстанции оставлен без изменения и вступил в законную силу», — сказано в сообщении.

В апреле этого года суд в Москве заочно приговорил Артура Смольянинова к восьми годам колонии по делу о фейках о российской армии. Актера признали виновным по делу о распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ (п. «б», «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Смольянинову также запретили четыре года администрировать сайты и интернет-страницы. При этом суд снял наложенный ранее арест с его автомобиля и банковских счетов, где лежат 5 млн руб.

Дело возбудили в отношении актера еще в начале 2023 года. Поводом стало его интервью, в котором он обвинил Россию в обстреле Кривого Рога. Сам актер уже давно находится за границей, после начала спецоперации он заявил о своей антивоенной позиции и покинул страну. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее суд в Москве оштрафовал Смольянинова за нарушение закона об иноагентах.