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Культура

Мари Краймбрери о лучших каникулах: «Концерты с подружкой и ведра черешни»

Певица Краймбрери призналась, что песни «Любэ» переносят ее в каникулы детства
КИОН Музыка

Певица Мари Краймбрери в разгар лета рассказала о лучших каникулах детства. Воспоминаниями звезды поделился с «Газетой.Ru» сервис «КИОН Музыка».

По словам Краймбрери, ей особенно ярко вспоминаются концерты с подругой во дворе и поездки на море в старый домик.

«Концерты, которые я с подружкой устраивала во дворе, ведра собранной черешни и яблок на даче, которые мы без сил везли домой, меняя несколько автобусов. Старый домик в 30 минутах ходьбы от моря – это была традиционная поездка каждое лето, на которую родители копили весь год. Папа за рулем, разрезанный арбуз на пляже, разбитые колени, домашние молочные коктейли и бесконечные попытки научиться кататься на велосипеде, которые до сих пор не увенчались успехом», — призналась она.

В каникулы детства певицу до сих пор мысленно переносят песни группы «Любэ».

«Куда бы мы ни ехали и какой бы праздник не отмечался, эта музыка звучала постоянно и застыла в моей памяти навсегда», — говорит Мари Краймбрери.

Лето 2026 года звезда хочет провести по-особенному.

«Наконец‑то поехать в отпуск и выпустить на свой день рождения самую красивую на сегодняшний день песню из всех, что я написала за свою жизнь», — раскрыла планы она.

Ранее Пресняков рассказал о лучших каникулах детства.

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