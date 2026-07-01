Пресняков о лучших каникулах детства: «Родители выступали, а я купался»

Певец Пресняков признался, что проводил летние каникулы с родителями на гастролях

Певец и композитор Владимир Пресняков рассказал, как проводил летние каникулы в детстве. Воспоминаниями артиста поделился с «Газетой.Ru» сервис «КИОН Музыка».

По словам Преснякова, в детстве летом он часто ездил с родителями и ВИА «Самоцветы» по разным городкам.

«Они выступали, а я купался в море и находил новых друзей. Это было самое чудесное время, которое только можно представить», — вспоминает о родительских гастролях он.

Артист добавил, что в воспоминания о том времени его переносят все песни 70-х годов.

«Например, песня «Мир не прост» «Самоцветов» — стоит мне ее услышать, и меня сразу уносит в самые теплые детские воспоминания. И я очень дорожу этим чувством», — сказал Пресняков.

Летом 2026 года Владимир Пресняков планирует давать концерты и проводить время с семьей.

«Жить в самом правильном понимании этого слова — радостно, никого не обманывая и даря добро», — заключил он.

Ранее в доме Преснякова и Подольской запретили петь.