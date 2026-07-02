Эксперты пришли к новому выводу о костях д'Артаньяна

Голландские эксперты пришли к новому выводу о костях, найденных в нефе одной из церквей в Маастрихте и предположительно принадлежавших французскому мушкетеру д'Артаньяну. Об этом сообщает RTL.

Мэрия Маастрихта уточнила, что пока специалисты не пришли к единому мнению о принадлежности скелета.

«Характеристики скелета соответствуют тому, что исторически известно о д'Артаньяне, но они недостаточно точны, чтобы можно было окончательно идентифицировать его. Поэтому необходимы дальнейшие исследования», — рассказали власти города.

Несмотря на то, что во время первоначальных раскопок были допущены ошибки, дополнительные археологические, исторические и генетические исследования могут дать надежду на идентификацию праха, говорят в мэрии.

«Текущие результаты исследований не подтверждают факт идентификации, но и не исключают этого», — заключают власти города.

Предположительно, нашедший кости археолог Вим Дейкман прикасался к ним руками, что затрудняет исследование ДНК. Кроме того, кости не были правильно транспортированы — муниципалитету Маастрихта их передали в двух пакетах из супермаркетах и нескольких пластиковых контейнерах. Сейчас скелет находится в Саксонском университете прикладных наук в Девентере.

Гасконского дворянина Шарля де Батс де Кастельмора (Д'Артаньяна) не стало во время осады Маастрихта в 1673 году. Где находится его могила, неизвестно. Де Кастельмор вдохновил Александра Дюма на создание знаменитого героя «Трех мушкетеров».

Ранее в Ирландии нашли один из древнейших городов Европы.