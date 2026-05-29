Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Культура

Раскрыта неприятная правда об останках д'Артаньяна, найденных в Нидерландах

«Останки д'Артаньяна» сгнили настолько, что не подлежат идентификации
Одесская киностудия

Раскрыта неприятная правда об останках, предположительно, принадлежащих французскому мушкетеру д'Артаньяну. Об этом сообщает голландская региональная телекомпания (L1).

Источник, близкий к расследованию, сообщил телекомпании, что больше половины костей, найденных при раскопках в одной из церквей в Маастрихте в Нидерландах, сгнили и не подлежат точной идентификации. Вероятно, полагают эксперты, это стало следствием неправильного обращения с ними.

«Останки были обработаны таким образом, что однозначный результат уже невозможен», — сообщил анонимный эксперт.

Предположительно, нашедший кости археолог Вим Дейкман прикасался к ним руками, что затрудняет исследование ДНК — исследователи не могут определить, происходит ли найденная ДНК из костей. Кроме того, останки не были правильно транспортированы — муниципалитету Маастрихта их передали в двух пакетах из супермаркетах и нескольких пластиковых контейнерах.

Сейчас скелет находится в Саксонском университете прикладных наук в Девентере.

20 мая Вима Дейкмана ненадолго задержали по делу о возможном сокрытии останков французского мушкетера д'Артаньяна. Он продолжает оставаться в статусе подозреваемого в рамках расследования уголовного дела, которое ведет прокуратура Нидерландов.

Как рассказал сам Дейкман журналистам, его задержали дома после того, как он отказался сообщить о местонахождении останков мушкетера. Когда археолог все же сообщил информацию правоохранителям, его отпустили.

Ранее вор утопил череп средневековой святой в бетоне.

 
Теперь вы знаете
До цифрового рубля осталось 3 месяца. Почему в других странах не пользуются е-валютами?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!