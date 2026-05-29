Раскрыта неприятная правда об останках д'Артаньяна, найденных в Нидерландах

Раскрыта неприятная правда об останках, предположительно, принадлежащих французскому мушкетеру д'Артаньяну. Об этом сообщает голландская региональная телекомпания (L1).

Источник, близкий к расследованию, сообщил телекомпании, что больше половины костей, найденных при раскопках в одной из церквей в Маастрихте в Нидерландах, сгнили и не подлежат точной идентификации. Вероятно, полагают эксперты, это стало следствием неправильного обращения с ними.

«Останки были обработаны таким образом, что однозначный результат уже невозможен», — сообщил анонимный эксперт.

Предположительно, нашедший кости археолог Вим Дейкман прикасался к ним руками, что затрудняет исследование ДНК — исследователи не могут определить, происходит ли найденная ДНК из костей. Кроме того, останки не были правильно транспортированы — муниципалитету Маастрихта их передали в двух пакетах из супермаркетах и нескольких пластиковых контейнерах.

Сейчас скелет находится в Саксонском университете прикладных наук в Девентере.

20 мая Вима Дейкмана ненадолго задержали по делу о возможном сокрытии останков французского мушкетера д'Артаньяна. Он продолжает оставаться в статусе подозреваемого в рамках расследования уголовного дела, которое ведет прокуратура Нидерландов.

Как рассказал сам Дейкман журналистам, его задержали дома после того, как он отказался сообщить о местонахождении останков мушкетера. Когда археолог все же сообщил информацию правоохранителям, его отпустили.

