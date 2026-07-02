В Ирландии нашли один из древнейших городов Европы

Antiquity: в Ирландии нашли более 200 построек возрастом свыше 3 тыс. лет

Археологи пришли к выводу, что крепость Хоги-Форт на территории современной Северной Ирландии была центром крупного организованного поселения еще в эпоху позднего бронзового века. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Antiquity.

Специалисты из Университета Глазго и Университета Куинс в Белфасте обнаружили следы более 200 деревянных жилых сооружений. Кроме того, исследователи выявили круглые постройки диаметром до 30 метров, которые, как предполагается, использовались в качестве общественных или административных зданий.

Авторы исследования считают, что этот комплекс можно отнести к числу наиболее ранних протогородских центров Западной Европы.

Во время раскопок также были зафиксированы свидетельства развитого производства изделий из бронзы и золота. Среди обнаруженных артефактов оказались предметы, происходящие с Пиренейского полуострова и из Центральной Европы, что указывает на существование обширных торговых связей уже в тот период.

Ранее археологи выяснили, чем питались самые северные люди каменного века.