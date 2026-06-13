Седокова о реакции на кончину Тиммы: «Что я вам сделала, люди?»

Певица Анна Седокова рассказала о реакции общественности на кончину ее экс-супруга баскетболиста Яниса Тиммы и о том, как этот резонанс повлиял на нее. Высказавшуюся на реалити-шоу «Мастер игры» артистку цитирует ТВ Mail.

Прошлый год своей жизни она назвала непростым — Седоковой пришлось закрыться от всего, пока телеканалы снимали о певице передачи.

«Я вызывала такси и думала, что меня высадят, и никто не будет везти меня, потому что меня весь мир ненавидит. Ты думаешь: «Что я вам сделала, люди?», — размышляет Седокова.

Артистка взяла себя в руки ради детей. Она отметила, что время вряд ли способно исцелить такие раны.

Яниса Тиммы не стало в декабре 2024 года в ночь, которая следовала за днем рождения певицы. За несколько недель до этого супруги официально оформили развод. Сейчас родственники спортсмена судятся с Седоковой из-за его имущества.

Ранее Седокова пожаловалась на депрессию.