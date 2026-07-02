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Культура

На Украине певец погиб от удара током

Украинский певец Янченко скончался в бассейне от удара током
MED MUSIC/YouTube

Украинский певец Николай Янченко погиб в бассейне от удара током. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) его друг Юрий Мельник.

Народному артисту Украины Янченко было 66 лет. Инцидент произошел на подворье артиста в поселке Стрижавка Винницкой области.

«В бассейне, расположенном возле дома, в котором жил Коля с семьей, он получил смертельное поражение электрическим током», — объяснил Мельник.

Вдова артиста Наталья подтвердила информацию у себя в соцсетях.

«Сегодня украинская песня осиротела», — прокомментировала смерть певца и композитора артистка Ирина Федишин, в репертуаре которой много песен его авторства.

Янченко родился 14 декабря 1959 года в селе Канава Винницкой области. Окончил Тульчинское культурно-образовательное училище по специальности «режиссер драматического коллектива», а в 1990-х годах начал творческую деятельность как автор и исполнитель собственных песен.

В 2016 году ему присвоили почетное звание народного артиста Украины.

Ранее погиб звезда «Бригады» и «Бумера» Александр Высоковский.

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