Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026
Культура

Лерчек может снимать новый дом за 1,2 млн рублей в месяц

Риелтор Юсова рассказала, что Лерчек могла арендовать дом за 1,2 млн в месяц
Кадр видео: NadinStrelets/YouTube

Риелтор Юлия Юсова рассказала «Газете.Ru», что аренда нового дома Лерчек может обходиться от 700 тысяч до 1,2 млн рублей в месяц.

Эксперт по недвижимости отметила, что речь идет об особняке площадью около 659 кв. м на участке 23 сотки с дизайнерским ремонтом, пятью спальнями, тренажерным залом, бильярдной и всесезонной террасой. По словам Юсовой, это полноценный объект премиального сегмента на Новой Риге. В сети этот дом был выставлен на продажу за 180 млн рублей, однако не исключено, что Лерчек не купила объект, а заключила договор аренды.

«Стоимость аренды определяется не только площадью, но и престижем локации, уровнем самого поселка и готовностью дома к проживанию. Для такого объекта рыночная стоимость может составлять примерно от 700 тысяч до 1,2 млн рублей в месяц, а в отдельных случаях и выше. Все зависит от конкретного поселка, уровня инфраструктуры, качества отделки и условий договора», — поделилась риелтор.

Адвокат Лерчек признавался, что она осталась без средств к существованию после ареста банковских счетов. Сама блогерша в интервью Надежде Стрелец рассказала, что она не экономила и не инвестировала деньги, когда они у нее были. По ее словам, лечение рака ей помогают оплачивать друзья, а основные потребности закрывает жених Луис Сквиччиарини.

Ранее Лерчек раскрыла совет врача, который помогает ей бороться с раком.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Почему снимая наличные, россияне увеличивают себе ставки по кредитам. Объясняем за 60 секунд
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!