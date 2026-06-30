Лерчек может снимать новый дом за 1,2 млн рублей в месяц

Риелтор Юлия Юсова рассказала «Газете.Ru», что аренда нового дома Лерчек может обходиться от 700 тысяч до 1,2 млн рублей в месяц.

Эксперт по недвижимости отметила, что речь идет об особняке площадью около 659 кв. м на участке 23 сотки с дизайнерским ремонтом, пятью спальнями, тренажерным залом, бильярдной и всесезонной террасой. По словам Юсовой, это полноценный объект премиального сегмента на Новой Риге. В сети этот дом был выставлен на продажу за 180 млн рублей, однако не исключено, что Лерчек не купила объект, а заключила договор аренды.

«Стоимость аренды определяется не только площадью, но и престижем локации, уровнем самого поселка и готовностью дома к проживанию. Для такого объекта рыночная стоимость может составлять примерно от 700 тысяч до 1,2 млн рублей в месяц, а в отдельных случаях и выше. Все зависит от конкретного поселка, уровня инфраструктуры, качества отделки и условий договора», — поделилась риелтор.

Адвокат Лерчек признавался, что она осталась без средств к существованию после ареста банковских счетов. Сама блогерша в интервью Надежде Стрелец рассказала, что она не экономила и не инвестировала деньги, когда они у нее были. По ее словам, лечение рака ей помогают оплачивать друзья, а основные потребности закрывает жених Луис Сквиччиарини.

Ранее Лерчек раскрыла совет врача, который помогает ей бороться с раком.