Канадский рок-идол написал песню против присоединения Канады к США

Канадский рок-идол Брайан Адамс написал песню о независимости Канады от США. Как пишет Billboard, выход песни «51-й штат» он приурочил к Дню Канады, празднуемому 1 июля.

В новой композиции музыкант поет том, что Канада никогда не присоединится к США даже если ее обложить пошлинами. По словам артиста, лучше Канаде и США поддерживать дружеские отношения.

«Вам лучше проявить немного уважения, потому что здесь, наверху, мы сами о себе позаботимся», — поет Адамс, имея в виду северное расположение страны.

Также Адамс обратился к, вероятно, президенту США Дональду Трампу.

«Позвольте мне дать вам совет, мистер. Возможно, у вас слишком много забот — занимайтесь ими и не нагружайте нас пошлинами, но мы никогда не станем 51-м штатом», — утверждает он.

Трамп до этого неоднократно угрожал сделать Канаду 51-м штатом США. Премьер-министр Марк Карни отвечал, что его страна «не продается». Кроме того, президент США предлагал сделать 51-м штатом Гренландию или Венесуэлу.

Ранее президент Финляндии предложил расширить Евросоюз с 27 до 40 стран.