На пальце Бузовой заметили помолвочное кольцо с бриллиантом особенной огранки

Певица Ольга Бузова начала носить на пальце кольцо с крупным бриллиантом особенной огранки. Об этом сообщает kp.ru.

Звездный дизайнер Наз Маер уточнил, что такие дорогие украшения не появляются на пальцах девушек просто так. Он допустил, что его артистке подарил мужчина, который собрался вести ее под венец.

«Судя по всему, у Ольги есть не просто постоянный кавалер, а реальный жених, поскольку на пальце звезды мы видим помолвочное кольцо огранки «кушон» с желтым бриллиантом», — подчеркнул он.

Эксперт уточнил, что это кольцо с редким фантазийным бриллиантом и бриллиантовой россыпью вокруг центрального камня, которое может стоить более 2 млн рублей.

2 июля Ольга Бузова сообщила, что перестала носить костыли. По ее словам, всего лишь через две недели после операции ей разрешили передвигаться без костылей. Бузова призналась, что период, когда она не могла свободно передвигаться, казался ей вечностью.

Ольга Бузова вскоре после возвращения в Москву из Доминиканы поскользнулась в душе и рассекла колено. Телеведущую отвезли в московскую клинику, где несколько часов оперировали. Как отмечал директор артистки Антон Богославский, Бузовой пришлось скорректировать гастрольный график из-за состояния здоровья: ее концерт в Ростове-на-Дону, запланированный на 13 июня, перенесен на 6 августа.

Ранее Бузова сняла клип в доме Майкла Джексона.