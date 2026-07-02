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Культура

Ольга Бузова перестала носить костыли

Певица Ольга Бузова начала передвигаться без костылей
buzova86/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Ольга Бузова сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что перестала носить костыли.

«Долгожданный переход. Всего лишь 2 недели после операции, и мне разрешили передвигаться без костылей», — поделилась артистка.

Бузова призналась, что период, когда она не могла свободно передвигаться, казался ей вечностью.

Ольга Бузова вскоре после возвращения в Москву из Доминиканы поскользнулась в душе и рассекла колено. Телеведущую отвезли в московскую клинику, где несколько часов оперировали.

Как отмечал директор артистки Антон Богославский, Бузовой пришлось скорректировать гастрольный график из-за состояния здоровья: ее концерт в Ростове-на-Дону, запланированный на 13 июня, перенесен на 6 августа.

18 июня певица приехала на кастинг своего нового шоу на коляске. 21 июня Бузова рассказала, что начала заниматься лечебной физкультурой. 22 июня артистка показала свои первые шаги на костылях. 23 июня исполнительницу выписали из больницы.

Ранее Бузова сняла клип в доме Майкла Джексона.

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