Раскрыты главные дачные хиты лета

Рэпер Баста стал безусловным лидером среди исполнителей, которых россияне слушают на даче. Об этом «Газете.Ru» стало известно из исследования VK Музыки и лайфстайл‑издания Mindflow.

Каждый четвертый опрошенный (25%) признался, что любит слушать Басту на даче. В пятерку самых популярных артистов начала лета также вошли Icegergert (20%), Miyagi & Эндшпиль (19%), Macan (17%) и Гуф (11%). Замыкает список Jakone с 6% голосов.

Исследование показало, что многие россияне воспринимают музыку на даче как «машину времени». Под трек «Плакала надежда» Jakone они вспоминают прошлые отношения и скучают по бывшим, а под «Феникс» Bearwolf — прокручивают в голове истории о карьерных неудачах. Хит Mia Boyka россияне не только слушают на повторе, но и активно снимают под него вертикальные видео.

В то же время, согласно опросу, большинство россиян выбирают для дачи проверенные временем композиции: 56% считают, что для отдыха за городом лучше всего подходят любимые песни прошлых лет. Новые хиты выбирают 28%, для 12% главное — компания, а не музыка, а 4% предпочитают треки под настроение.

Ранее Mia Boyka рассказала о популярности «Экспоната», отметив, что хейтеры создают ей охваты