Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

В Израиле шестилетний ребенок случайно повредил картину Рене Магритта шишкой

Маленький посетитель случайно испортил полотно Магритта в израильском музее
Israel Museum

В Музее Израиля восстанавливают шедевр сюрреалиста Рене Магритта «Замок в Пиренеях» после прокола сосновой шишкой. Об этом сообщает Times of Israel.

Несколько недель назад шестилетний мальчик посещал музей со своей семьей и случайно проткнул холст сосновой шишкой, которую подобрал в саду. По словам сотрудников, картина была повреждена в считанные секунды, прежде чем охранник заметил происходящее.

Сейчас картина находится на ремонте и реставрации в лаборатории консервации музея. Шарон Тагер, руководитель отдела, рассказала, что процесс займет несколько недель.

Картина не была застеклена и не защищена сигнализацией, так как музей хочет сохранить впечатления от просмотра и позволить посетителям подойти как можно ближе к произведениям искусства. Однако юный посетитель подошел слишком близко.

«Замок в Пиренеях», изображающий большую скалу с замковой вершиной, парящую в голубом небе над морем, висит в Музее Израиля с 1985 года. Картина создавалась как заказная работа для юриста и любителя искусства Гарри Торчинера — друга художника. В 1985 году Торчинер подарил работу Музею Израиля в ознаменование двадцатой годовщины его основания.

Ранее в Китае турист перелез через ограждение и сломал статуи воинов терракотовой армии.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
У футболистов проблемы с въездом в США перед ЧМ. И ФИФА тут бессильна
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!