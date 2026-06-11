В Израиле шестилетний ребенок случайно повредил картину Рене Магритта шишкой

В Музее Израиля восстанавливают шедевр сюрреалиста Рене Магритта «Замок в Пиренеях» после прокола сосновой шишкой. Об этом сообщает Times of Israel.

Несколько недель назад шестилетний мальчик посещал музей со своей семьей и случайно проткнул холст сосновой шишкой, которую подобрал в саду. По словам сотрудников, картина была повреждена в считанные секунды, прежде чем охранник заметил происходящее.

Сейчас картина находится на ремонте и реставрации в лаборатории консервации музея. Шарон Тагер, руководитель отдела, рассказала, что процесс займет несколько недель.

Картина не была застеклена и не защищена сигнализацией, так как музей хочет сохранить впечатления от просмотра и позволить посетителям подойти как можно ближе к произведениям искусства. Однако юный посетитель подошел слишком близко.

«Замок в Пиренеях», изображающий большую скалу с замковой вершиной, парящую в голубом небе над морем, висит в Музее Израиля с 1985 года. Картина создавалась как заказная работа для юриста и любителя искусства Гарри Торчинера — друга художника. В 1985 году Торчинер подарил работу Музею Израиля в ознаменование двадцатой годовщины его основания.

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