Шаляпин потратил 11 миллионов рублей на ремонт квартиры: «Нервничал и кричал»

Певец Прохор Шаляпин признался на YouTube-канале «Проверено Цианом», что потратил 11 миллионов рублей на ремонт квартиры.

Шаляпин отметил, что рассчитывал заплатить 5 миллионов рублей, но в процессе ремонта вышел за рамки бюджета. Одна только кухня обошлась звезде в более миллиона рублей.

«Вам говорят одно, а в итоге по факту это стоит столько, а это подорожало. «Хотите японскую возьмем раковину или такую? Но она лучше и долговечнее». Какие-то мелочи-мелочи, а ты платишь и платишь. Нервничал. Я даже кричал. Говорил: «Вы что, за кого меня считаете? Что я вам, что? С утра до вечера должен упахиваться на эти метры?» Я тут такие тирады устраивал. А они слушали: «Да-да, но заплатить бы надо», — поделился артист.

Жилье расположено в Даниловском районе Москвы. По словам Шаляпина, он сделал ремонт с нуля. Изначально он планировал жить в квартире сам, но в итоге отдал недвижимость матери. Артист пояснил, что приобрел себе квартиру побольше в стиле сталинского ампира.

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