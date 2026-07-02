«Это преступление!»: жених Волочковой раскрыл, как его обманули на шоу

Шоумен Андрей Крамолин уверен, что создатели «Свадьбы вслепую» ввели его в заблуждение. Об этом сообщает «СтарХит».

Мужчина решил поучаствовать в проекте после восьми лет холостяцкой жизни. И когда редакторы связались с ним, он воспринял это как знак. Однако условия участия оказались не такими, как он хотел.

Крамолин ожидал, что ему предложат описать идеал женщины (славяноликую, осознанную, близкую к народу), а затем подберут подходящую партнершу. Но на площадке правила изменились: он стал одним из трех соискателей внимания звездной участницы Анастасии Волочковой.

«Я приходил, чтобы максимально продлить и продолжить свой род. Но Настя к этому не готова. А я настолько не ожидал увидеть там Настю. Когда сказали про звездную гостью, я многих перебирал и думал, что будет Влада Мирави, которая мне очень нравится. Я описывал ее как идеальную… А в итоге вылезает Анастасия Волочкова. Я вообще не понял, в чем прикол»,— рассказал Крамолин.

Шоумен вспомнил, что на мгновение подумал отказаться от участия, но решил остаться и искренне раскрыться перед Волочковой. Мужчина считает, что их свидание прошло гармонично, но монтаж, по его словам, исказил картину: его сделали самовлюбленным человеком.

«Даже в финале она открытым текстом говорит, что предлагает мне дружбу. Я ее поблагодарил, но это вырезали. Как так можно поступать? Это нечестно. Преступление!» — возмутился Крамолин.

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