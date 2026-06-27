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«Белый лебедь на дырчалке»: Волочкова отказала бизнесмену из Бурятии

«Белый лебедь на дырчалке»: Волочкова отказала бизнесмену из Бурятии
volochkova_art/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Балерина Анастасия Волочкова отказала в романтическом свидании бизнесмену из Бурятии. Об этом пишет «КП — Иркутск».

Предприниматель Василий Менцик приехал на съемки шоу «Свидание вслепую», не зная, кто станет его партнершей. Поняв, что перед ним Волочкова, сперва был удивлен, но потом пригласил ее на свидание — подготовил поездку на багги по лесу.

«Вы поймите, я — белый лебедь, и на этой «дырчалке»… Я даже не могу представить! Мне больше подходят статусные виды транспорта. Вот я люблю белые авто, белые яхты и карета, да, более элегантно», — объяснила балерина.

Анастасия нажала красную кнопку, завершив едва начавшееся свидание, хотя по характеру мужчина ей понравился.

На проекте «Свадьба вслепую» незнакомые люди женятся и проходят «тест-драйв» семейной жизни, после чего решают, продолжать отношения или расстаться.

Ранее Волочкова назвала единственного мужчину, с которым была счастлива.

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