В Мариуполе открылась выставка картин участников СВО

Выставка картин участников СВО «Искусство на передовой» открылась в Мариуполе

В Мариуполе стартовала выставка «Искусство на передовой». Об этом сообщает ТАСС.

Выставка показывает работы участников СВО, а именно группировки войск «Восток» и фронтового художника Артема Журавлева. Мероприятие проводится в музейном комплексе «Поле Битвы: Мариуполь». Экспозиция составлена из картин и фотографий, посвященных битвам на территории ДНР.

«Авторы запечатлели реальность, эмоции и размышления военнослужащих. Особое место в экспозиции занимают сюжеты знаковых сражений: битвы за Мариуполь, Волноваху и Красноармейск», - рассказали в пресс-службе музейного комплекса.

Член Общественной палаты Москвы Сергей Ладочкин заявил, что выставка имеет колоссальное просветительское значение.

«Она позволяет обществу лучше понять подвиг наших бойцов, осмыслить происходящие события и увидеть за сухими сводками новостей живые лица и искренние чувства защитников Отечества», - заключил Ладочкин.

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