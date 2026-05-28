В Музее Бомжей покажут первую в России выставку искусства бездомных

Музей Бомжей

В Санкт-Петербурге в Музее Бомжей готовят выставку «Ар брют: искусство бездомных». Как сообщили «Газете.Ru» организаторы, это первый в России музейный проект, целиком посвященный творчеству людей в ситуации бездомности.

В отличие от прошлой выставки Музея («Бесконечные Образы в Мире Живописи»), где профессиональные художники обращались к теме бездомности со стороны, авторами работ новой экспозиции стали сами люди, потерявшие дом.

Проект, рассказывает куратор Зинаида Головенко, продолжает традицию «ар брюта» (art brut) — искусства без образования и внешних правил.

«Термин придумал Жан Дюбюффе в середине XX века. Обычно ар брют — это работы людей с ментальными нарушениями. Но искусство бездомных как отдельная тема в музеях раньше не исследовалась. Мы делаем это впервые», — говорит куратор.

На выставке представлены работы, созданные в доме ночного пребывания для бездомных Московского района Санкт-Петербурга в рамках арт-терапевтических занятий.

Музей Бомжей

«Кураторы сознательно отказываются от эстетической оценки: главная задача — зафиксировать и показать визуальный язык человека в условиях социальной исключенности», — объясняют в музее.

В выставке участвуют приглашенные художники Лена Запрудских и Даниил Зуев (Зузя). Также к выставке готовится серия встреч с приглашенными специалистами — психологами, арт-терапевтами, исследователями аутсайдер-арта.

Музей Бомжей открылся в Санкт-Петербурге 1 апреля 2025 года.

 
