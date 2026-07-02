«Кайф или трата времени»: Юлия Высоцкая рассказала об особых отношениях с кухней

Актриса, телеведущая Юлия Высоцкая призналась, что для нее кухня – это особое место, где происходит творчество. В беседе с RT она подчеркнула, что к вопросам приготовления пищи все относятся по-разному, но если человеку нравится кулинария, то он будет заниматься этим несмотря на возможность заказать готовую еду доставкой.

Высоцкая подчеркнула, что кулинария – это полноценное хобби, которым в свое время увлекались даже Александр Дюма и Огюст Ренуар, выпустившие свои сборники рецептов.

«Для меня кухня — место, где происходит творчество, — заявила актриса. — Кому-то и в XX веке нравились покупные сосиски, пельмени, консервы... Для кого-то готовка — кайф, для кого-то — ненужная трата времени. Вот и всё».

Напомним, массовый зритель узнал о Юлии Высоцкой в начале «нулевых», когда на федеральном телеканале появилось уютное кулинарное шоу «Едим дома!». Кинозрителям она уже была знакома как муза и жена режиссера Андрея Кончаловского. Позже выяснилось, что в свободное от съемок время Высоцкая построила бизнес, включающий десятки компаний. На днях стало известно, что их оборот в 2025 году суммарно превысил 160 млрд рублей. О карьере, бизнесе, личной жизни и семье Юлии Высоцкой — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Юлия Высоцкая раскрыла секрет поддержания стройной фигуры.