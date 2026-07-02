Юлия Высоцкая раскрыла секрет поддержания стройной фигуры

Актриса, телеведущая Юлия Высоцкая рассказала, как ей удается поддерживать стройную фигуру. В беседе с RT она призналась, что не всегда следует правилам здорового образа жизни, однако старается как минимум не переедать и «делать паузы» от голодания до разгрузочных дней.

Высоцкая отметила, что старается не слушать бесчисленные советы диванных экспертов о том, как нужно питаться и заниматься спортом, подчеркнув, что ориентируется больше на собственные ощущения. При этом актриса призналась, что во время насыщенных рабочих будней, длительных репетиций зачастую ей не удается следовать правилам здорового рациона – так, например, приходится поддерживать энергию с помощью черного кофе и шоколада.

«Ничего в этом полезного нет, особенно если это происходит на протяжении десяти дней до выпуска спектакля, — согласилась актриса. — Организм, конечно, за это присылает «ответочку». Поэтому я не берусь советовать другим».

По мнению Высоцкой, единого универсального подхода в вопросах питания и спорта нет – каждый человек индивидуально должен выбрать для себя образ жизни и рацион. Так, актриса отметила, что сама старается в первую очередь избегать переедания, а также делать паузы, ограничивая питание от голодания до жестких разгрузочных дней.

«Стараюсь заниматься спортом — если не каждый день, то хотя бы в те дни, когда у меня точно есть время», - добавила Высоцкая.

Напомним, Высоцкая в свободное от съемок время построила бизнес, включающий десятки компаний. На днях стало известно, что их оборот в 2025 году суммарно превысил 160 млрд рублей. Подробнее о карьере, бизнесе, личной жизни и семье Юлии Высоцкой — в материале «Газеты.Ru».

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