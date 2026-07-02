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Культура

Названа дата выхода «Зимы в Простоквашино»

Фильм «Зима в Простоквашино» выйдет 17 декабря
К.Б.А. / Кинокомпания братьев Андреасян

Директор телеканала ТНТ Тина Канделаки в Telegram-канале анонсировала выход фильма «Зима в Простоквашино».

Картина о жизни дяди Федора в Простоквашино накануне Нового года выйдет 17 декабря. Режиссером снова выступит Сарик Андреасян.

«Нам с вами настолько понравилось, что мы решили не откладывать в долгий ящик и сразу перейти к «Зиме в Простоквашино». Вашу маму и там и тут покажут. И поверьте, оторваться не сможете», — поделилась директор телеканала.

1 января фильм «Простоквашино» Сарика Андреасяна вышел в кинотеатрах России. Дядю Федора сыграл Роман Панков, его мать — Лиза Моряк, отца — Павел Прилучный, почтальона Печкина — Иван Охлобыстин. Кота Матроскина, пса Шарика и Галчонка, созданных с помощью компьютерной графики, озвучили Антон Табаков, Павел Деревянко и Дарья Блохина.

В апреле председательница совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева сообщила, что компания готовит лайв-экшен франшизу о коте Матроскине из «Простоквашино».

Ранее сообщалось, что Киркоров станет Кощеем в «Очень сказочных делах».

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