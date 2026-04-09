«Союзмультфильм» анонсировал лайв-экшн о Матроскине

«Союзмультфильм» снимет картину «Матроскин. Начало»
Председатель совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева сообщила ТАСС, что компания готовит лайв-экшен франшизу о коте Матроскине из «Простоквашино».

«Союзмультфильм»снимет картину совместно с Киностудией имени Горького. Первый фильм получил название «Матроскин. Начало». Проект расскажет о жизни кота до встречи с дядей Федором.

1 января фильм «Простоквашино» Сарика Андреасяна вышел в кинотеатрах России. Дядю Федора сыграл Роман Панков, его мать — Лиза Моряк, отца — Павел Прилучный, почтальона Печкина — Иван Охлобыстин. Кота Матроскина, пса Шарика и Галчонка, созданных с помощью компьютерной графики, озвучили Антон Табаков, Павел Деревянко и Дарья Блохина.

5 января режиссер анимации Виктор Лакисов рассказал, что на съемках «Простоквашино» использовались прототипы анимационных героев.

Как отметил Лакисов, на съемках фильма использовались картонные и плюшевые версии таких героев, как кот Матроскин, пес Шарик и корова Мурка.

Ранее сообщалось, что «Союзмультфильм» готовит 20 новых картин.

 
