Матерные песни «Сектора Газа» хотят запретить публично исполнять в Воронеже

Начальник воронежского главного управления МВД России, генерал-майор полиции Максим Петрушин призвал запретить исполнять матерные песни группы «Сектор Газа» в общественных местах города. Его слова передает Telegram-канал Mash.

Петрушин решил выступить с подобной инициативой после того, как во время прогулки с дочерью услышал уличных артистов, публично исполняющих песни с обсценной лексикой. Полицейский уточнил, что не против музыкантов в общественных местах, однако подобный репертуар не стоит слушать детям.

В администрации региона рассказали Mash, что на данный момент инициатива не получила распространения. Документ еще не внесли в областную думу. Они также уточнили, что в случае утверждения предложения, ограничения должны касаться не только «Сектора Газа», но и других исполнителей с матерными песнями.

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