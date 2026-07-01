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Культура

SHAMAN отказался принимать критику Фадеева в соцсетях: «Не владел информацией»

Певец SHAMAN заявил, что Фадеев мог позвонить ему вместо критики в соцсетях
Телеграм-канал «Макс Фадеев»

Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) на пресс-конференции в центре «Россия сегодня» возмутился тем, что продюсер Максим Фадеев раскритиковал его постом в соцсетях.

«Максим не владел информацией, он не присутствовал на репетициях. Но ведь можно было написать короткое сообщение в день финала: «Ярослав, держись, мы держим кулачки». Или после выступления позвонить и спросить: «Как всё прошло? Что там было с номером?». На это времени он не нашел», — заявил артист.

Дронов отметил, что уважает талант Фадеева и понимает, что композитор страдает от проблем со слухом. Однако он отказался принимать критику в свой адрес в виде публикации в соцсетях.

«Для того чтобы написать гневный пост с критикой, он нашел время. Поэтому, простите, но его критику я на свой счет принять никак не могу», — объяснил SHAMAN.

В сентябре 2025 года Максим Фадеев раскритиковал выступление Дронова на международном конкурсе «Интервидение» из-за неудачной организации номера. В соцсетях он заявил, что «разочарован» постановкой шоу и выразил надежду, что выступление артиста на «Интервидении» станет «первым блином комом» для России.

Ранее SHAMAN объяснил, почему развелся в Год семьи.

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