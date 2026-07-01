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Канада впервые примет участие в «Евровидении»

Канада станет новой страной-участницей «Евровидения» в 2027 году
Global Look Press

Канада впервые примет участие в европейском песенном конкурсе «Евровидение» в 2027 году. Об этом говорится в совместном заявлении Европейского вещательного союза и Канадской телерадиовещательной корпорации.

В тексте документа отмечается, что такое решение стало возможным после вступления Канадской телерадиовещательной корпорации в Европейский вещательный союз в качестве полноправного члена.

Канада по результатам 2026 года вошла в тройку лидеров по числу голосов в категории «Остальной мир» и стала одной из стран с самым большим числом зрителей, посетивших конкурс в Вене. Это говорит о том, что среди канадцев присутствует высокий интерес к данному конкурсу, говорится в пресс-релизе. Таким образом в полуфинале конкурса, который пройдет в Болгарии, выступит канадский представитель.

16 мая в Вене прошел финал конкурса «Евровидение-2026». Несмотря на прогнозы букмекеров, которые ставили на победу Финляндии, и профессиональные члены жюри, и телезрители отдали предпочтение представительнице Болгарии, певице по имени Дара. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее победительница «Евровидения-2026» ответила Киркорову после слов о помощи Болгарии.

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