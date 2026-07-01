Москвичей пригласили на бесплатные аудиопрогулки о городских легендах

Москвичей и гостей столицы пригласили на бесплатные аудиопрогулки, посвященные городским легендам. О проекте «Мрачные тени Москвы» выпускников Института Медиа факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ, запущенном совместно с журналистами Baza, стало известно «Газете.Ru».

«Мрачные тени Москвы» — серия аудиопрогулок по столице, посвященных реальным преступлениям, городским легендам и малоизвестным страницам истории.

Проект вырос из дипломной работы студентов. Его авторы хотели подарить жителям и гостям города полноценный медиапродукт, который позволит желающим пройти по местам исторических событий и услышать связанные с ними истории.

На старте пользователям доступны два маршрута. Один посвящен Хитровке — району, который в XIX веке считался одним из самых опасных в Москве. Во время прогулки можно узнать о карманниках, известных бандитах и легендарных притонах дореволюционной столицы. Второй маршрут проходит вдоль русла Неглинной и рассказывает о реке, скрытой под землей, Якове Брюсе, Сухаревой башне, графе Шереметеве и мистических историях, связанных с этими местами. Например, горожане узнают, почему Чистые пруды раньше называли Погаными, услышат рассказ о жестокой преступнице, закончившей жизнь в Иоанно-Предтеченском монастыре, а также познакомятся с легендой о призраке, который якобы появляется возле Склифа и приносит выздоровление пациентам.

Как рассказывает редакционный директор Baza Роберт Ключарев, у команды не было сомнений в этом проекте.

«Эта дипломная работа — отличный пример реализованного проекта «под ключ», когда уже во время защиты члены комиссии смогли буквально «потрогать» готовый медиапродукт. Журналисты Baza, благодаря своему опыту, внесли ряд доработок и идей, пройдя эти маршруты своими ногами и ушами. И, конечно, тема исторического тру-крайма идеально совпала с ДНК проекта Baza, поэтому в этой коллаборации не было никаких сомнений», — отметил Ключарев.

В свою очередь, выпускница Института Медиа Мария Гардашевич подчеркнула: авторы с самого начала рассчитывали, что проект выйдет за пределы университета.

«Мы создавали этих ботов как дипломную работу, но с самого начала мечтали, чтобы проект вышел за рамки университета. Самым сложным оказалось найти партнера, который поверит в идею и поможет показать ее большой аудитории. Для нас это огромный шаг — увидеть, что проект, который мы сделали своими руками, доступен тысячам людей», — призналась она.

Аудиопрогулки доступны бесплатно в Telegram и во «ВКонтакте».

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