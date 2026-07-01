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Культура

Один пост Илона Маска изменил судьбу запрещенного в Германии фильма

Variety: Илон Маск помог выпустить запрещенный в ФРГ фильм «Гражданин-мститель»
Event Film Distribution

Американский предприниматель Илон Маск способствовал мировому прокату фильма немецкого режиссера Уве Болла «Гражданин-мститель», который не получил разрешения на показ в Германии. Об этом сообщает журнал Variety.

Система возрастной классификации Германии отказалась присваивать фильму прокатный рейтинг, что фактически сделало невозможным его показ в стране. Уве Болл пытался оспорить это решение в суде, однако его жалоба была отклонена. Власти сочли, что картина может подстрекать к насилию в отношении мигрантов.

По данным Variety, компания Quiver Distribution приобрела права на мировой прокат фильма после того, как Илон Маск разместил его на своей странице в социальной сети X.

Сюжет картины посвящен человеку, который расправляется с преступниками-мигрантами и коррумпированными чиновниками. Как отмечает газета, сценарий был вдохновлен резонансным преступлением, произошедшим в 2016 году в Гамбурге, где жертвой группового изнасилования стала 14-летняя девочка. Среди участников преступления были мигранты, при этом реальный срок лишения свободы получил только один из обвиняемых.

Изначально лента вышла лишь ограниченным тиражом в кинотеатрах США. При этом фильм не покажут в Великобритании, Южной Корее и немецкоязычных странах.

Уве Болл известен как режиссер экранизаций популярных компьютерных игр, среди которых Postal, BloodRayne и Far Cry.

Ранее сообщалось, что байопик о Майкле Джексоне стал самым кассовым в истории.

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