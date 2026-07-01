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Культура

Прохор Шаляпин о сексе ради карьеры: «Да, да и еще раз да»

Певец Шаляпин заявил, что секс ради карьеры не принес результата
VK Видео

Певец Прохор Шаляпин рассказал в беседе с журналисткой Ксенией Собчак о сексе ради карьеры. Звезды пообщались в новой серии проекта «Что о тебе думают?», опубликованной на VK Видео.

Шаляпин признался, что в его жизни действительно был такой опыт, однако желаемого результата не принес.

«Да, да и еще раз да. Но никуда я не продвинулся. Так что секс не все решает», — сказал он.

По словам артиста, в шоу-бизнесе много аналогичных историй.

«Все живые, всем хочется любви. Были грешки у меня. Столько пошлых историй в голове сразу, что пришлось пережить мне и не только мне — я много чего знаю, Ксюш», — обратился к ведущей он.

Также в рамках разговора Собчак рассказала Шаляпину о минусах романов с миллиардерами. Звезда отметила: состоятельные люди ожидают, что партнерша будет жить их жизнью.

Ранее Прохор Шаляпин рассказал, в чем его невозможно обмануть.

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