Прохор Шаляпин раскрыл, в чем его нельзя обмануть

Певец Шаляпин заверил, что всегда может отличить пение под фонограмму

Певец Прохор Шаляпин рассказал, в чем его нельзя обмануть. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе ВГТРК.

Шаляпин впервые стал гостем нового выпуска музыкального шоу «Поймай меня, если сможешь», в котором звезды угадывают пение под фонограмму.

«Меня легко обмануть, я наивный человек, но «фанеру» сразу вижу. У меня высшее музыкальное образование, я закончил академию Гнесиных, поэтому сразу могу понять, берет человек дыхание или не берет, подходит ему этот тембр или не подходит», — признался исполнитель.

Вместе с ним 26 июня в телеэфире вычислять поющих не своим голосом людей будут и другие артисты — Лада Дэнс, Наташа Королева и Елена Воробей.

Недавно певица Валерия высказалась против запрета фонограммы на выступлениях российских артистов. Она считает, что аудитория должна сама выбирать, что какое шоу она хочет видеть.

Ранее Анна Семенович вспомнила, как получила рану во время драки на выступлении.