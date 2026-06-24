Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Культура

Прохор Шаляпин раскрыл, в чем его нельзя обмануть

Певец Шаляпин заверил, что всегда может отличить пение под фонограмму
Телеканал «Россия»

Певец Прохор Шаляпин рассказал, в чем его нельзя обмануть. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе ВГТРК.

Шаляпин впервые стал гостем нового выпуска музыкального шоу «Поймай меня, если сможешь», в котором звезды угадывают пение под фонограмму.

«Меня легко обмануть, я наивный человек, но «фанеру» сразу вижу. У меня высшее музыкальное образование, я закончил академию Гнесиных, поэтому сразу могу понять, берет человек дыхание или не берет, подходит ему этот тембр или не подходит», — признался исполнитель.

Вместе с ним 26 июня в телеэфире вычислять поющих не своим голосом людей будут и другие артисты — Лада Дэнс, Наташа Королева и Елена Воробей.

Недавно певица Валерия высказалась против запрета фонограммы на выступлениях российских артистов. Она считает, что аудитория должна сама выбирать, что какое шоу она хочет видеть.

Ранее Анна Семенович вспомнила, как получила рану во время драки на выступлении.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Можно ли быть ИП и самозанятым одновременно? Полный разбор условий и налогов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!