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Культура

Собчак назвала Богомолова диктатором и абьюзером

Телеведущая Ксения Собчак призналась, что ей нравятся диктаторские черты в Богомолове
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак призналась в своем шоу «Что о тебе думают?» на VK Видео, что люди зачастую неправильно интерпретируют ее отношения с мужем – режиссером Константином Богомоловым.

По словам Собчак, общество представляет ее в браке как «бой-бабу с плеткой», а Богомолова как «худощавого интеллигента, которого вытащили из подвала». Телеведущая подчеркнула, что их отношения выглядят совершенно не так.

«Люди не знают, что Костя — диктатор, абьюзер и самый главный в семье. Мне это и нравится — что появился мужчина, который произвёл укрощение строптивой», — поделилась журналистка.

Гостем этого выпуска стал телеведущий Дмитрий Дибров. Он предрек журналистке одиночество. По мнению шоумена, ни один мужчина экс-ведущей «Дома-2» не сравнится с ее отцом – политиком Анатолием Собчаком.

«Все зависит от мудрости и терпения Богомолова. У него есть мудрость и, самое главное, есть талант — для него перформанс дороже, чем он сам. Мне кажется, Ксюша, что с твоим талантом, умом и происхождением никто на свете не равен Анатолию Александровичу Собчаку», — заявил телеведущий.

Собчак призналась, что ей не свойственно одиночество. По ее мнению, Богомолов – это ее последний муж и главная любовь жизни. При это знаменитость согласилась, что отец завысил ее стандарты мужчин.

Ранее Cпейси заявил, что Собчак заблуждается по поводу его достатка.

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