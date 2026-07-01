Елена Товстик о Кате Гордон: «Не смогла пережить, что я от нее отказалась»

Елена Товстик в беседе с «Газетой.Ru» ответила Кате Гордон, заявившей, что блогерше плевать на собственных детей. По словам бывшей жены возлюбленного Полины Дибровой, юрист продолжает пиариться на ее истории.

Товстик отметила, что Гордон резко высказывается в ее адрес, так как не может отпустить ситуацию с отстранением от дела о разводе с Романом Товстиком.

«Она захотела дальше пиариться на моем горе и истории. Не смогла пережить, что я от нее отказалась, как от юриста-шантажиста», – отреагировала Товстик на заявление юриста.

В соцсетях Гордон резко высказалась о своей бывшей клиентке и ее публикациях в блоге по поводу бывшего супруга. Она поделилась мнением, что Товстикам плевать на своих детей, и назвала происходящее «омерзением».

Несмотря на то, что Роман и Елена Товстик развелись еще в 2025 году, они до сих пор продолжают судиться из-за детей. Блогерша обвиняет экс-мужа в том, что он не участвует в жизни наследников и только налаживает личную жизнь с Полиной Дибровой. Однако, по словам адвоката предпринимателя Филиппа Рябченко, это не так. Юрист предоставлял «Газете.Ru» выписки из банка с перечисленными алиментами от Романа Товстика, а также делился, что именно Елена препятствует общению детей с отцом.

Ранее адвокат Романа Товстика заявил, что он через суд снимет запрет экс-жены на выезд сына из России.