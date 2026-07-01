Познер ответил на слухи о своем возвращении на «Первый канал»

Журналист Владимир Познер прокомментировал слухи о том, что вскоре он может вернуться в эфир «Первого канала». В беседе с НСН телеведущий опроверг эти сообщения, отметив, что в ближайших планах у него – выпуск новых интервью на собственном сайте.

«Ждать моего возвращения на «Первый канал», конечно, можно, но вряд ли дождетесь, пока я не собирался этого делать, не знаю, почему многие решили, что я возвращаюсь», – отметил Познер, добавив, что таких планов пока не строит.

Ведущий добавил, что рассматривает возможность публикации новых интервью предстоящей осенью. По его словам, речь идет о нерегулярных выпусках бесед с интересными людьми на его сайте.

В январе Владимир Познер рассказал, что работает над новым документальным проектом, который посвящен арабскому миру. Он отмечал, что проект из шести серий будет готов к осени и выйдет на «Первом канале».

Ранее Познер прокомментировал слухи о возможном возвращении Урганта в эфир.